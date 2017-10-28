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Блогер: поляки назвали російські навчання «тренуванням до Третьої світової війни»

Блогер: поляки назвали російські навчання «тренуванням до Третьої світової війни»
За словами блогера Олексія Голобуцького, у Польщі доволі різко оцінили навчання, нещодавно проведені Російською Федерацією, - про це повідомляє портал replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.

Блогер наголошує, що недавні навчання, проведені РФ, зокрема особистий запуск Путіним чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет, у польській пресі увагою не оминули. Польські ЗМІ вийшли сьогодні із заголовками на передовицях на кшталт: «Росія тренувала Третю світову». Було проаналізовано і кількість випущених ракет, і загальний обсяг ядерних навчань. Більше того, поляків це якщо не налякало, то принаймні змусило задуматись і насторожитись. У своїх матеріалах польські кореспонденти наголошують, що «Європа не розуміє наскільки серйозні виклики перед нею постали, бо її заколисала російська пропаганда» та що «на Донбасі Путін воює не тільки з Україною, а зі всією Європою».

Оглядачі почали цитувати військових експертів НАТО та висновки аналітичного агентства «Стратфор», які свідчать про плани РФ розширити інвазію вглиб ЄС принаймні на 500 кілометрів, беручи до уваги збудовану в РФ інфраструктуру. Звісно, це ще не офіційна позиція Варшави, але якщо це піднялось в заголовки ЗМІ, то процес усвідомлення загрози триває. Можливо, скоро ми отримаємо ще одного партнера у протистоянні російській агресії, - наголошує блогер.
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