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Каталонию массово начал покидать бизнес – вот и весь финал независимости, – эксперт

Каталонию массово начал покидать бизнес – вот и весь финал независимости, – эксперт
Как передает replyua.net, вчера испанский парламент проголосовал за введение в действие 155-й статьи Конституции, лишая автономии Каталонию. Парламент Каталонии распущен, а местное руководство отстранено от должностей. Премьер Рахой ввел в Каталонии прямое правление, переподчинив его вице-премьеру Сорайе де Сантамария.

Карлос Пучдемон призвал народ не подчиняться «диктату Мадрида», отказался покидать место главы правительства Каталонии и надеется на сопротивление народа, которое он постоянно называет мирным. Известный израильский политический эксперт Соломон Манн отмечает, что в сложившихся обстоятельствах достаточно искры, чтобы вся эта мирная акция в горячей испанской крови вспыхнула и взорвалась как порох, унося в никуда экономику Испании, а вместе с ней и всего ЕС. Ситуация очень опасная но, по мнению большинства финансистов, не критическая. Биржи вяло отреагировали на кризис, равно как и правительство ЕС, которое упорно молчит с самого начала конфликта.

По мнению Манна, в таких ситуациях полной победы смог добиться только диктатор Франко, арестовав смутьянов, облизывавшихся на места президента и премьера предполагаемого государства и таким образом сведя на нет все проблемы. Только уничтожение или демократичный арест зачинщиков бунта может гарантировать спокойствие в стране и безопасность от сепаратизма. Поскольку в демократическом обществе такие меры невозможны, каталонский сепаратизм очень опасный для Испании и для Европы, да и для самой Каталонии, из которой сейчас рванули на выход аж 5000 бизнесов и их число все растет и растет. Каталонцы – даже отдаленно не похожи на курдов, которых травили зарином и ипритом, запрещали родной язык и вообще стремились уничтожить как народ в свое время. Ту широчайшую автономию, которую и так имела провинция в составе Испании, население должно ценить и строить свою жизнь спокойно и бесконфликтно, не поддаваясь на провокации рвущихся к власти провокаторов.
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