Блогер: наші ЗМІ поширили фейк, і всі купились

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За словами блогера та експерта у царині міжнародного права Олега Шарпа, доволі часто українські ЗМІ поширюють новини, які, м’яко кажучи, не відповідають дійсності, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Зокрема, вчора українська преса поширила новину про те, що Угорщина, буцімто, заблокувала засідання комісії Україна-НАТО, яке мало відбутись у грудні. При цьому кореспонденти посилались на заяву угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.Блогер пояснює, що, по-перше, на останньому засідання комісії було прийняте рішення про отримання нашою державою ПДЧ (плану дій для членства), яке вступить у силу у 2020 році. На цьому - головному – питанні продовжують акцентувати і робота у цій сфері ведеться надзвичайно активно. По-друге, наступне засідання комісії мало відбутись «за необхідністю», за згодою обох сторін. Відтак, всі заяви угорського міністра – це його власні рожеві передвиборні фантазії. Крім того, блогер нагадує, що Будапешт сам отримує чималі дотації з ЄС та НАТО, а тому мало що вирішує і у разі необхідності швидко отримає по носу і повернеться на своє місце. До того ж, якщо зараз піддамось на шантаж угорців, далі постійно будемо пасти задніх, - наголошує блогер.