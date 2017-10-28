Сейчас только лидеры ЕС могут остановить кровопролитие в Испании, – журналист

Единственное, что могло бы сейчас предотвратить насилие в Каталонии, это вмешательство Европейского Союза. Брюссель говорит, что у него нет полномочий для вмешательства во внутренние дела Испании. Но тут самое время вспомнить, как вел себя ЕС во время шотландского референдума, во время отделения Косово, во время голосования по Брекситу, тогда лидеры ЕС вмешивались еще как. Тогда европейцев вообще ничего не останавливало. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Иван Яковина.
По его мнению, сейчас только лидеры ЕС могут остановить кровопролитие в Испании, но не остановят, так как надеются, что Испания как-то урегулирует этот кризис, но не урегулирует. «ЕС совершит дичайшую ошибку бездействием своим. Она боком выйдет», – написал журналист.
В то же время Иван Яковина отмечает, что сложно понять логику европейцев и американцев, которые с одной стороны говорят: Испания остается неделимой, независимость не признаем, но «применение силы должно быть исключено». Вот и возникает вопрос, что делать Мадриду в такой ситуации, давить на Каталонию экономически, так они тем еще больше отвернутся от Испании. «Мировое сообщество вообще потеряло адекватность. Они буквально выступают «за все хорошее против всего плохого». Но сейчас так не бывает!», – подытожил блогер.