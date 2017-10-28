валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

По всей Каталонии снимают флаги Испании

По всей Каталонии снимают флаги Испании
В большинстве крупнейших городов Каталонии были спущены государственные флаги Испании с административных зданий сразу после того, как каталонский парламент проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость этого региона.

Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу каталонского движения Crida per Sabadell в Твиттере, испанские государственные флаги были приспущены во многих городах, в том числе и в Сабаделе. На здании ратуши теперь висят только каталонский флаг и флаг Европейского Союза. Нужно отметить, что евродепутаты заранее предупредили каталонцев о том, что в случае провозглашения независимости Каталония автоматически выйдет из Евросоюза. Также испанский флаг был снят и со зданий в Жироне.

Напомним, что накануне, 27 октября, Сенат Испании проголосовал за введение в силу статьи Конституции №155, которая ликвидирует автономию Каталонии и устанавливает полный правительственный контроль над регионом. Также вчера вечером испанский премьер Мариано Рахой снял с должности Карлеса Пучдемона, главу правительства Каталонии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Роман Цимбалюк: из Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
27 окт 2017
8262

Роман Цимбалюк: из Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина

Как сообщает replyua.net, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал скандальный указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Такой переход рассчитан до 2025 года и

27 окт 2017
7194

Нусс: у Тимошенко-Медведчука запускают новую «эпидемию», которая должна травмировать украинцев

Политтехнологи-философы Юлии Тимошенко начали активно раскручивать тематику неотвратимости в Украине «гражданской войны» и «нелегитимности» Верховного главнокомандующего, президента Украины

27 окт 2017
6832

Блогер: очередную ночь Саакашвили провел, в каком-то смысле, на Майдане, но не с «революционерами», а со жрицами любви

Последние дни Саакашвили даже не делает вид, что ночует в палатке, мерзнет и голодает под стенами неприступного украинского парламента. Пока другие мерзли в палатках, ели кашу с тушенкой, Саакашвили

27 окт 2017
5314

Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер в своем блоге рассказал, что будет на самом деле, если к власти придет Юлия Тимошенко, которая уже неоднократно показывала свое истинное лицо в

27 окт 2017
4385

Политический аналитик объяснил, почему, на самом деле, летит в Украину Волкер

Пророссийское издание «strana.ua» в своем материале о внеплановом визите спецпредставителя США по Украине – Курта Волкера в Киев, который состоится сегодня, 27.10, кроме всего прочего фантазирует,

Последние новости

Политик: «Россиянам нужно готовиться к новой волне инфляции»

Прогноз на субботу: повсюду дожди и потепление

По всей Каталонии снимают флаги Испании

Расмуссен: «НАТО не предоставит Украине оружие»

Обслуживание в поездах «УЗ» привело пассажиров в шок

Сдержали «обещание»: Венгрия наложила вето на заседание Украины и НАТО

Тиллерсон вигнав Росію з Індії

Головна новина дня: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з Волкером

Блогер: якщо ви не вірите в дієвість санкцій, то ось вам свіжий приклад!

Журналіст розкрила сенс маніпуляцій Собчак

Блогер: те, що сьогодні відбулось – не плюралізм думок і не демократія, а банальне зґвалтування

Блогер: для Кремля порятунок диктатора Асада важливіший за власних громадян

Угорщина черговий раз «підклала свиню» Україні

Історик показав як працюють маніпуляції суспільною думкою

Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко

Дипломат: важно, чтобы слова, которые сегодня произнес Ахтем Чийгоз, говорил, каждый украинец, ступая на родную землю

Блогер: якщо не вдалось розвалити ЄС, то, може, вдасться розвалити членів ЄС?

Блогер: здогадуюсь чим закінчиться галас навколо Каталонії

Нусс: у Тимошенко-Медведчука запускают новую «эпидемию», которая должна травмировать украинцев

Блогер розкритикував позицію українського МЗС

 Новости за день