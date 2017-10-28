По всей Каталонии снимают флаги Испании

В большинстве крупнейших городов Каталонии были спущены государственные флаги Испании с административных зданий сразу после того, как каталонский парламент проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость этого региона.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу каталонского движения Crida per Sabadell в Твиттере, испанские государственные флаги были приспущены во многих городах, в том числе и в Сабаделе. На здании ратуши теперь висят только каталонский флаг и флаг Европейского Союза. Нужно отметить, что евродепутаты заранее предупредили каталонцев о том, что в случае провозглашения независимости Каталония автоматически выйдет из Евросоюза. Также испанский флаг был снят и со зданий в Жироне.
Напомним, что накануне, 27 октября, Сенат Испании проголосовал за введение в силу статьи Конституции №155, которая ликвидирует автономию Каталонии и устанавливает полный правительственный контроль над регионом. Также вчера вечером испанский премьер Мариано Рахой снял с должности Карлеса Пучдемона, главу правительства Каталонии.