Расмуссен: «НАТО не предоставит Украине оружие»

В настоящее время Украина может рассчитывать на получение оружия только от Соединенных Штатов, и НАТО – это не та организация, которая будет поставлять вооружение Киеву.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, такое заявление прозвучало от Андерса фог Расмуссена, бывшего генсека НАТО, во время проведения круглого стола, который был посвящен обсуждению трансатлантического единства по вопросам Украины. Бывший генсек заявил, что в ближайшее время НАТО не собирается передавать оружие Украине, поскольку им обладают только отдельные государства. «Если же США возьмут на себя ведущую роль по этому вопросу, ряд европейских союзников поддержит инициативу. Факт того, что представители администрации США начали говорить о предоставлении летального оружия Украине в сочетании с усилением санкций, изменил расчеты президента России Владимира Путина», - подчеркнул Расмуссен.
Напомним, что вопрос о предоставлении летального оружия Украине обсуждают в США практически с самого начала конфликта на Донбассе. По этому вопросу решение так и не принято, хотя в последнее время наметились подвижки.