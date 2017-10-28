Сдержали «обещание»: Венгрия наложила вето на заседание Украины и НАТО

Власти Венгрии наложили вето на заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно состояться 6 декабря. Тем самым Венгрия доказала, что собирается блокировать евроинтеграцию Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, о решении венгерских властей рассказал Петер Сийярто, министр иностранных дел.
По его словам, еще совсем недавно Венгрия была одной из самых активных стран в том, что касается поддержки Украины в ее европейском пути, однако после того, как Киев принял закон об образовании, «Венгрия получила удар в спину» и вынуждена блокировать все попытки Украины в евроинтеграции. Глава МИД Венгрии при этом подчеркнул, что его государство может оказывать поддержку лишь тем странам, чьи действия и решения заслуживают уважения.
Венгрия будет продолжать подобные дипломатические шаги до тех пор, пока закарпатские венгры не признают, что культурно-образовательная ситуация не урегулирована для них должным образом, добавил глава МИД и отметил, что Венгрия готова к консультациям, но не смирится с законом об образовании.