Угорщина черговий раз «підклала свиню» Україні

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Укрінформ», Будапешт не залишає спроб натиснути на українську сторону в мовному питанні. Саме тому угорське МЗС вирішило докласти всіх зусиль, аби створити Україні проблеми на шляху інтеграції до НАТО та ЄС.Зокрема, сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2017 року, очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто повідомив, що його держава заблокувала скликання чергового засідання комісії «Україна-НАТО», яке мало відбутись шостого грудня поточного року. Головний угорський дипломат наголошує, що це вето ніяк не вдасться обійти, адже рішення про засідання комісії приймається одноголосно. Пояснюючи мотиви такого вчинку Сійярто наголосив, що його держава до вересня цього року буцімто була серед тих, «чий голос на підтримку України лунав найгучніше». Але коли Верховна Рада проголосувала за новий закон «Про освіту», Будапешт отримав «ножа у спину» від України.Голова угорського МЗС зауважив, що його держава надає підтримку тільки тим країнам, «рішення і поведінка яких на це заслуговують». Сійярто також зауважив, що угорська сторона готова до консультацій, але не згодна, що новим законом обмежують ті права меншин, які вже до цього існували.