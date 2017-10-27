Блогер: якщо не вдалось розвалити ЄС, то, може, вдасться розвалити членів ЄС?

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного оглядача Євгенія Іхельзона, життя на теренах Європи ніколи не переставало бути доволі бентежним. Зараз на наших очах розкручується черговий виток протистояння ідеї єднання та ідеї сепаратизму, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що на останні п'ятнадцять-двадцять років припав період економічного зростання і збагачення Каталонії. У першу чергу чимало грошей Барселоні принесло зростання туристичного потоку. Відповідно, за логікою багатство регіону має виливатись у його домінування та столичний статус. Але це питання не так легко вирішити у разі, якщо вже існує столичний Мадрид. Звісно, сторонньому спостерігачу розпад Іспанії здається трагедією, і тим більше у Європейського Союзу немає публічних інструментів, які б дозволили йому переконувати, протистояти, дискутувати чи примушувати. Можна лише спостерігати та вести дискусії про бентежне майбутнє.Франція та Німеччина доклали чимало зусиль для того, щоб врешті припинити розмови про крах і розпад Європейського Союзу. Але тепер почали розвалюватись самі держави-члени Європейського Союзу. Іспанія може стати лише «першою ластівкою» у цьому процесі. Багатий політичний досвід європейців допоможе запобігти насиллю та війні, але він не дає рецептів як правильно запобігти розпаду держави, - зауважує блогер.