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Блогер: здогадуюсь чим закінчиться галас навколо Каталонії

Блогер: здогадуюсь чим закінчиться галас навколо Каталонії
За словами блогера Олександра Коваленка, зараз у соціальних мережах активно обговорюють каталонський сепаратизм. Але чи таке вже нове це явище? – інформує портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, сьогодні події навколо Каталонії розвиваються з неймовірною швидкістю. Реагуючи на поведений кілька тижнів тому референдум, Мадрид скасував автономію Каталонського парламенту. У свою чергу, Барселона оголосила незалежність, що стало справжнім шоком для користувачів українського сегменту соціальних мереж. Як наголошує блогер, навколо цієї новини стільки шуму, що можна подумати, каталонський сепаратизм – це щось абсолютно нове в європейській історії.

Але «перетягування канату» щодо незалежності відбувається між Мадридом та Барселоною вже майже півтисячі років. Протягом цього всього часу маленька, але дуже горда каталонська республіка лишається у складі Іспанії. Як свідчать історичні хроніки, до цього останній раз Барселона декларувала власну незалежність ввечері шостого жовтня 1934 року. А вже зранку сьомого жовтня 1934 року каталонський уряд здався іспанським військовим, які оточили будівлю Женералітату. От і вся незалежність, - зауважує блогер.
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