Блогер розкритикував позицію українського МЗС

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За словами політичного оглядача Андрія Магери, іноді варто думати перш ніж говорити. Така чеснота дуже допомогла б українському МЗС, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.Так, Магера нагадує, що парламент Каталонії став одним із небагатьох офіційних органів, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Наші дипломати вирішили зробити «подарунок» у відповідь, і офіційно оголосили про те, що не підтримують незалежності Каталонії. Магера вважає заяву, зроблену тут і зараз, не надто доречно. Насправді, від позиції нашого МЗС аж ніяк не залежить чи стане в Європі на одну державу більше. І така заява ніяк не допоможе з розв’язанням напруженої ситуації на Піренеях. Були «гарні» стосунки з Мадридом, тепер будуть такі ж ще й з Барселоною.З таким же успіхом можна потурбуватись про територіальну цілісність Сербії – дійсно, давно про неї не згадували. І плювати на те, що Косово приєдналось до санкції ЄС проти РФ. Так само байдуже, що Сербія жодного разу не подала голосу на наш захист. Може, це допоможе залучити ще більше сербських найманців, які на Донбасі воюють та боці так званих ЛДНР. Можливо, іноді краще спочатку думати, а вже потім робити офіційні заяви? – зауважує блогер.