Ускорение центробежных процессов в Европе стало возможным после того, как Россия незаконно аннексировала Крым. Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Релии», такую точку зрения озвучил украинский политолог Сергей Постоловский. По его словам, о своем желании провозгласить автономию заявляли те или иные регионы в Великобритании, Бельгии, Италии, Испании. Как правило, к самостоятельности стремятся более богатые регионы. «В то же время, не последнюю роль катализатора сепаратизма в европейских странах стала аннексия Крыма. Если бы не агрессия России в Украине, центробежные процессы в Европе были бы более медленными», – сказал он.
Кроме того, Постоловский добавил, что сепаратистские настроения в Евросоюзе также стали более популярными из-за возросшего потока эмигрантов и активизации процесса глобализации.
Российская Федерация, нарушив все нормы международного права, аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Большая часть стран мира по сегодняшний день не признают аннексию украинского полуострова. Кроме того, Москва постоянно нарушает свободу слова в Крыму, а полицейские регулярно проводят обыски у жителей.