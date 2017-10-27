Столтенберг: «Ситуация в Украине осложняет отношения РФ и НАТО и подрывает безопасность в Европе»



, генеральный секретарь НАТО, заявил о том, что украинский кризис серьезно подрывает отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также усложняет безопасность в странах Европы,



«Союзники по НАТО и Россия продолжают иметь разногласия по Украине и урегулированию этого конфликта, который глубоко и сильно влияет на безопасность в североатлантическом регионе и остается главной причиной текущего сложного состояния отношений между Россией и НАТО», - заявил генсек альянса. Столтенберг при этом подчеркнул, что ситуация в Украине остается очень хрупкой, поскольку нарушения перемирия по-прежнему продолжаются, а на линии соприкосновения присутствует и тяжелое вооружение, а наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в некоторые районы Донбасса.



«НАТО приветствует дипломатические усилия по реализации Минских договоренностей всеми сторонами», - добавил Столтенберг и отметил, что во время заседания Совета НАТО-РФ на повестке дня стояла Украина.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Йенс Столтенберг , генеральный секретарь НАТО, заявил о том, что украинский кризис серьезно подрывает отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также усложняет безопасность в странах Европы, информирует replyua.net со ссылкой на Страну. Такое заявление прозвучало от генсека сразу после заседания Совета НАТО-Россия.«Союзники по НАТО и Россия продолжают иметь разногласия по Украине и урегулированию этого конфликта, который глубоко и сильно влияет на безопасность в североатлантическом регионе и остается главной причиной текущего сложного состояния отношений между Россией и НАТО», - заявил генсек альянса. Столтенберг при этом подчеркнул, что ситуация в Украине остается очень хрупкой, поскольку нарушения перемирия по-прежнему продолжаются, а на линии соприкосновения присутствует и тяжелое вооружение, а наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в некоторые районы Донбасса.«НАТО приветствует дипломатические усилия по реализации Минских договоренностей всеми сторонами», - добавил Столтенберг и отметил, что во время заседания Совета НАТО-РФ на повестке дня стояла Украина.