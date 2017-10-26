Мадрид обещает Барселоне экономический коллапс

Как передает replyua.net, Испания требует подчинения Каталонии, заявляя, что без подчинения Мадриду Барселону ждет экономический коллапс. По словам известного украинского журналиста Ивана Яковины, Мадрид действительно не понимает, что дело не в деньгах уже, а в свободе.
Журналист отмечает, триста лет после сожжения и разграбления испанцами Барселоны каталонцы ждали, надеялись, бунтовали, потом подвергались пыткам и массовым расправам, потом опять тихо надеялись, опять восставали, их опять убивали – и так веками. Ничего не забыто, несмотря на то, что человеческая память коротка, тем не менее, каждый народ помнит подвиг своих предков и во что бы то ни стало, пытается добиться того за что погибли тысячи людей. Ясное дело, каталонцы хотят навсегда оторваться от Испании.
«Теперь их снова пугают полицией и – экономикой! Ну, хоть не массовыми казнями – и то хорошо. Кстати, Каталония – самый экономически успешный и наименее коррумпированный регион Испании, поэтому это уже Мадриду стоит задуматься о своих заявлениях в адрес каталонцев», – резюмировал журналист.