В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

В деле о смоленской катастрофе появилась еще одна деталь – на 4-ой секунде записи регистратора, которая была вырезана по просьбе России из отчета бывшей комиссии Польши, расследовавшей авиакатастрофу, датчик температуры зафиксировал резкие скачки тепла.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Gazeta Polska, запись может свидетельствовать о том, что на борту президентского лайнера мог произойти мощный взрыв. «Резкий скачок температуры сложно рационально объяснить любыми другими причинами, чем взрыв, особенно когда он начал серию аварий, зарегистрированных на бортовых приборах. Эти аварии наступили тогда, когда зафиксирован последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). А потому резкое и непонятное повышение температуры было не следствием, а причиной остановки работы всех важнейших бортовых систем», - сказано в сообщении польского издания.
Кроме того, отмечается, что вырезанный фрагмент записи удалось выявить, и с самого начала расследования именно российская сторона проявляла большой интерес к «черным ящикам». Россия настоятельно советовала прежней польской комиссии, занимавшейся расследованием, вырезать этот момент.