Россия пытается скрыть важную улику по Смоленской катастрофе

По информации журналистов издания Gazeta Polska, Россия потребовала вырезать из текста отчета предыдущей польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы запись, в которой речь идет о чрезвычайно резком росте тепла на борту самолета президента Леха Качиньского, передает replyua.net. В частности, отмечается, что данная запись может быть подтверждением взрыва на борту правительственного Ту-154 еще до того, как самолет ударился о землю.
«Существенный перепад температуры очень трудно пояснить с рациональной точки зрения любыми другими причинами, кроме взрыва, особенно, когда он начал серию аварий, зарегистрированных на бортовых приборах. Эти аварии произошли тогда, когда был зафиксирован последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). В связи с этим, значительное, необоснованное повышение температуры было не результатом, а причиной остановки работы всех важнейших бортовых систем ТУ-154», – подчеркивает издание.
Российская сторона с самого начала проявляла интерес к параметрам польского «черного ящика», поэтому посоветовала предыдущей польской комиссии вырезать часть записи.