Одна из стран ЕС может отказаться принимать мигрантов и наложить вето на большинство ключевых решений ЕС

Как сообщает replyua.net, лидер, победившей на выборах в Австрии Народной Партии тридцатилетний политик Себастиан Курц справился с первой «контрольной работой» и буквально за несколько дней пришел к коалиционному соглашению с крайне-правой, это, если судить по европейским меркам, а в самом деле она довольно левая, партией Свободы.
Теперь Курц может спокойно формировать правительство. Лидеры Евросоюза с ужасом ждут очередного лидера евроскептика, который уже заявил, что откажется принимать мигрантов, наложит вето на заморочки ЕС и будет проводить национальную политику вместо курса на мечты Макрона о едином государстве Европы, в котором он мечтал стать президентом.
В ЕС с нетерпением ожидают первых решений Курца и очень надеются, что его предвыборные заявление имели место только, как агитационный пиар, а не реальные вещи, которые политик примется реализовывать во власти. Больше всего «неосторожных» действий Курца опасаются в Германии и Франции. В частности в одном из интервью президент Франции Макрон отметил, что молодой возраст Курца дает большие надежды на то, что им удастся найти общий язык по большинству вопросов, которые объединят и усилят Европу.