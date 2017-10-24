Еврокомиссия может наложить запрет на «Северный поток-2»

Еврокомиссия собирается выступить с предложением о распространении правил Третьего энергопакета ЕС на все трубопроводы, идущие в европейские государства из третьих стран, включая и российский «Северный поток-2».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, источник в Еврокомиссии рассказал о том, что 8 ноября будет внесено соответствующее предложение. Третий энергопакет ЕС предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям. Напомним, что Россия планировала достроить «Северный поток-2» через дно Балтийского моря уже в следующем году.
Введение газопровода в эксплуатацию было запланировано на 2019 год. Впрочем, этот проект сейчас находится под большим вопросом, и многие европейские страны выступают против строительства газопровода, объясняя это тем, что не хотят быть энергетически зависимыми от России. Недавно власти Дании заявили о том, что примут закон, направленный против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».