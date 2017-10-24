В Еврокомиссии приготовили новую угрозу для российского «Северного потока-2»

Европейская комиссия выступила с новой инициативой относительно российского газопровода Nord Stream 2 (Северный поток-2), представление которой запланировано на 8 ноября, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. В том числе, в ЕС подчеркивают, что нормы Третьего энергетического пакета ЕС действовали и в отношении данного газопровода.
При этом подчеркивается, что в третьем пакете ЕС поставщик газа лишен права на владение магистральными трубопроводами на территории ЕС. Документ также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям. С начала текущего года Европейская комиссия пытается получить мандат от государств-членов ЕС на проведение переговоров об условиях эксплуатации Северного потока-2. Пока что все попытки оказались безуспешными.
Российский газовый провод «Северный поток-2» будет пролегать в районе газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Это снизит до минимума прокачку газа через украинскую территорию. На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как планировалось, в Еврокомиссии не надеются, говорится в сообщении.