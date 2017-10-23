ВМС России в очередной раз устроили провокацию возле берегов Латвии

Российскую подводную лодку и корабль Военно-морских сил этой страны заметили в непосредственной близости от берегов Латвии, передает replyua.net со ссылкой на информацию латвийского командования вооруженных сил. «В непосредственной экономической зоне Латвии в пятнадцати морских милях от территориальных вод 22 октября были идентифицированы российский корабль класса «Пархим» и подводная лодка класса «Кило», — отмечается в сообщении командования латвийском армии в микроблоге Twitter.
Как известно, в апреле текущего года Великобритания передала латвийским Вооруженным силам 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин, информирует baltnews.lv со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Латвии. Данный проект механизации пехотной бригады сухопутных сил армии Латвии было решено разделить на несколько этапов.
Следует напомнить, что в апреле текущего года в экономической зоне республики Латвия, приблизительно за десять километров от государственной границы, Национальные вооруженные силы Латвии заметили две подводные лодки ВМС РФ.