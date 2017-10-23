Два региона Италии проголосовали за автономию

В воскресенье, 22 октября, в двух итальянских регионах прошел референдум за автономию. Как информирует replyua.net со ссылкой на АР, Венето и Ломбардия почти единогласно поддержали автономию.
В Венето явка достигала 60 процентов, и за автономию высказались 98 процентов избирателей, пришедших на участки. В Ломбардии явка была намного ниже – всего 40 процентов, и из них 95 процентов избирателей высказались за автономию. Формально подсчет голосов продолжается, и точные результаты референдума будут известны позже. Напомним, что Ломбардия и Венето – это самые богатые регионы Италии, где проживают около четверти всех граждан страны. Эти регионы неоднократно требовали особого статуса.
Похоже, в Европе продолжается «цепная реакция» вслед за Каталонией, где прошел референдум о независимости. Впрочем, если Каталония объявит независимость, ее ждет смутное будущее – в ЕС уже предупредили, что регион автоматически будет исключен из Европейского Союза.