Результаты выборов в Чехии: победа досталась популистам и друзьям Путина

Согласно озвученным результатам выборов в парламент Чехии, победу празднует АNО, за которую проголосовали 29,64% голосов, передает replyua.net. Таким образом, в новом составе высшего законодательного органа этой страны эта политическая сила, которой руководит чешский миллиардер Андрей Бабиш, получит 78 мест.
Вторую позицию заняла партия Гражданская демократическая партия (11,32%), декларирующая евроскептицизм как свою основную идеологию. Такой результат даст возможность партии провести в новый состав парламента 25 депутатов.
Тройку лидеров занимает Пиратская партия, за которую свои голоса отдали 10,79% избирателей. Это предоставляет ей право на 22 места в парламенте. Об этой политической силе известно, что она выступает против ограничения гражданских прав. В перечне пунктов их программы – предоставление более свободного доступа к информации, легализация легких видов наркотических средств, прекращение мониторинга за гражданами и тому подобное. Некоторые главные члены партии отмечаются открыто пророссийскими взглядами, в том числе, относительно военных действий на Донбассе.