Україна опинилась між двох вогнів

Україна у черговий раз опинилась між двох вогнів, ставши епіцентром протистояння Анкари та Берліну, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали Deutsche Welle.
Так, офіційний Київ має вирішити, яку саме сторону прийти у протистоянні і чиї вимоги задовольнити: Німеччини чи Туреччини. Справа в тому, що на території України було затримано громадянина Німеччини Кемаля К., якого Туреччина подала у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Сам Кемаль К. є етнічним курдом і народився у Туреччині. На батьківщині його підозрюють у вчиненні терористичних актів. Саме тому Кемаль К. ще у 2007 році мігрував до ФРН, де спочатку отримав статус політичного біженця, а відтак – і статус громадянина. Кемаль К. одружений з українкою, а тому вирішив здійснити візит приватного характеру до України.
На території нашої держава його було затримано за так званим «червоним циркуляром» (міжнародний ордер на арешт надзвичайної важливості - ред.), виданим Анкарою. Представники правлячої в ФРН ХДС/ХСС вимагають у власного Міністерства юстиції, щоб воно не допустило видачі Кемаля К. турецькій стороні. Крім того, у Берліні вважають, що Анкара зловживає «червоним циркуляром» і взагалі членством в Інтерполі для того, щоб переслідувати політичних в’язнів по всьому світу.