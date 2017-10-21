Сегодня правительство Испании рассмотрит вопрос об автономии Каталонии

Сегодня, 21 сентября, в Мадриде состоится специальное заседание правительства Испании, главным вопросом которого станет вопрос автономии Каталонии, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Отмечается, что во время мероприятия испанские власти введут в действе статью 155 конституции Испании, которой предоставляется возможность центральному правительству прибегать к принудительным мерам по выполнению автономным регионом своих конституционных обязательств. После того, как правительство примет соответствующее решение, которое еще нужно согласовать с Сенатом Испании, правительство Каталонии могут отстранить от исполнения своих обязанностей. Кроме того, не исключено, что в регионе объявят досрочные местные выборы.
Согласно информации властей Каталонии, 1 октября за то, чтобы регион отделился от Испании, проголосовали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%.
10 числа текущего месяца депутаты каталонского парламента поддержали документ о независимости Каталонии. В тексте отмечается, что власти Каталонии основывают «Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства».