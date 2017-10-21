Власти Польши упростили условия приема на работу украинских граждан

Польское правительство намерено упростить возможности трудоустройства для медицинских сотрудников из Украины для преодоления острой нехватки врачей в больницах этой страны. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили журналисты «Голоса Америки», сославшись на Radio Poland и Dziennik Gazeta Prawna.
«Нами рассматривается возможность применения немецкого подхода к предоставлению иностранным врачам лицензий, чтобы они могли начать практику на определенном рабочем месте», — заявила Милена Заславская, пресс-секретарь польского Минздрава. Кроме того, в тексте сообщения подчеркивается, что сейчас медикам из других стран, за исключением Евросоюза, необходимо подтвердить свой диплом в Польше, ликвидировать разницу в образовании и сдать экзамены на знание медицинской терминологии на польском языке, а также на право на работу в Польше.
Между тем, в самой Польше медиков не устраивает уровень оплаты их труда. После продолжавшейся три недели акции протеста молодых врачей 19 октября в правительстве Польши сообщили о существенном увеличении расходов на здравоохранение.