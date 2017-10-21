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Два региона Италии заявили о независимости

Два региона Италии заявили о независимости
Венето и Ломбардия, самые богатые итальянские регионы, где проживают 25 процентов всех граждан Италии, заявили о том, что хотят получить независимость – полный контроль над своими администрациями и финансами. Как передает replyua.net со ссылкой The Guardian, власти регионов заявили о том, что проведут референдум по расширению автономии.

Ломбардия и Венето хотят больше контролировать свои финансы и администрацию. В целом в регионах проживает около 25 процентов всего населения Италии. Ранее регионы также выступали за полную независимость от Рима. Похоже в Евросоюзе начинается цепная реакция, несмотря на то, что ЕС уже высказался о том, что никогда не признает независимость Каталонии, где недавно состоялся референдум.

Нужно отметить и тот факт, что в случае провозглашения независимости регион автоматически потеряет членство в Европейском Союзе – об этом неоднократно заявляли лидеры ЕС. Что касается двух итальянских регионов, то они также признали аннексию Крыма и требуют снятия антироссийских санкций.
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