Додона позбавили права призначати міністра оборони

Молдавському президенту Ігорю Додону заборонили призначати главу Міністерства оборони – цей обов’язок було передано очільнику парламенту Андріану Канду. Як передає replyua.net, таке рішення прийняв під час свого засідання Конституційний суд країни. Своє рішення суд пояснив тим, що президент Додон «не виконав свої конституційні обов'язки», тому що два рази відхилив запропоновану прем'єром Павлом Філіпом кандидатуру Євгена Стурзи на пост міністра оборони.
«У президента є право відхилити запропоновану прем'єр-міністром кандидатуру на посаду міністра лише один раз, якщо він впевнений, що запропонована кандидатура не відповідає необхідним вимогам. У прем’єр-міністра є право висунути іншу або ту ж кандидатуру. За таких умов президент зобов'язаний підписати указ про призначення названого кандидата», - наголошується в рішенні Конституційного суду. Також судді додали, що Додон, незважаючи ні на що, знову відхилив кандидатуру Стурзи, і навіть не оприлюднив причини такого рішення.
«Хоча існують певні конституційні зобов’язання, президент повторно відхилив запропоновану кандидатуру. КС дійшов висновку, що відмова президента є грубим порушенням обов'язків і прийнятої присяги», - наголошується в рішенні.