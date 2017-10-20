Уряд Іспанії хоче провести в січні дострокові вибори до парламенту

Іспанський уряд обговорив з основною опозиційною партією Каталонії - соціалістами – питання щодо проведення в регіоні дострокових місцевих виборів. Як інформує replyua.net, про це в інтерв'ю національному телебаченні повідомила представник соціалістичної партії Кармен Кальво, повідомляє La Vanguardia. Цілком вірогідно, що голосування буде призначено на січень наступного року. Журналісти іспанського видання наголосили, що мова йде про частину заходів з тимчасового введення прямого управління в регіоні.
Представники влади Каталонії повідомили, що на референдумі 1 жовтня за відокремлення регіону від Іспанії проголосували 90,18% учасників плебісциту. Показник явки виборців дорівнював 43%.
10 числа поточного року депутати каталонського парламенту проголосували за прийняття документу про незалежність Каталонії. У тексті наголошується, що влада Каталонії хоче заснувати «каталонську Республіку як незалежну і суверенну державу». Керівник уряду автономії Карлес Пучдемон повідомив, що хоч Каталонія і має право на незалежність, офіційне оголошення щодо відділення регіону від Іспанії потрібно відкласти на кілька тижнів.