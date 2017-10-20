На Западе пояснили, чем может обернуться для Украины приход к власти в Австрии пророссийских сил

Эксперты стран Запада утверждают, что победа Австрийской народной партии, которую возглавляет Себастьян Курц на выборах в парламент Австрии, может обернуться некоторым далеко неприятными последствиями, в том числе, и для Украины, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
В частности, подчеркивается, что Курц на должности канцлера будет самым молодым в мире лидером страны, вместе с тем, коалиция будет состоять из популистов Австрийской партии свободы, евроскептической и пророссийской силы. Все это вызывает опасения из-за того, как формирование такого правительства окажет влияние на политику Австрии, в том числе, в украинско-российском вопросе.
В частности, немецкий политолог Андреас Умланд, являющийся сотрудником киевского Института евроатлантического сотрудничества, считает, что говорить о результатах нынешних выборов в Австрии сложно. «На самом деле, Партия свободы является отчетливо пророссйкой. И ее связи не ограничиваются межпартийными договоренностями с «Единой Россией». Еще никогда не было такого, чтобы пророссийски настроенная партия не становилась частью правительства. Вертятно, решающий вопрос – удастся ли ей получить министерство иностранных дел», - сказал он.