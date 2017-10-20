Варшава выступила с официальным заявлением относительно подрыва самолета Качинського

Одному из регистраторов параметров движения самолета польского президента Польши Леха Качиньского Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, удалось зафиксировать момент взрыва на борту. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», соответствующая точка зрения представлена в официальном заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы.
«Принимая во внимание ложную информацию, которая была распространена в материале радио RMF 19 октября 2017 года, подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года сообщает, что полностью подтверждает заявление министра Антония Мацеревича относительно природы явлений, записанных одним из регистраторов Ту -154М», - говорится в заявлении подкомиссии.
Как известно, глава польского оборонного ведомства Мацеревич заявил, что в записи одного из регистраторов правительственного самолета был зафиксирован момент взрыва, и комиссия в настоящее время занимается его анализом. Вместе с тем, польское радио RMF вчера сообщило, что подкомиссия правительства по расследованию катастрофы не подтверждает слова Мацеревича.