Туск: «Евросоюз не станет вмешиваться в кризис вокруг Каталонии»

Дональд Туск, президент Европейского совета, заявил о том, что Европейский Союз не может стать посредником между Каталонией и официальным Мадридом, и кризис в Каталонии является внутренней проблемой Испании.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, об этом Туск рассказал во время пресс-конференции в рамках саммита Евросоюза, проходящего в Бюрсселе. «Нет места ни для какого посредничества, международной инициативы или действия. Я нахожусь в контакте с Мариано Рахоем, и ситуация меня беспокоит. Но наша позиция ... понятна», - подчеркнул Туск. Также он отметил, что дискуссия вокруг каталонского кризиса не стала повесткой дня лидеров Евросоюза. Напомним, что официальный Мадрид и власти Каталонии уже успели обменяться ультиматумами.
При этом в Евросоюзе подчеркивают, что референдум в Каталонии признан не будет, и дальнейшая позиция каталонских властей может спровоцировать самые неприятные последствия для этого региона. На референдуме за независимость проголосовали около 90 процентов избирателей, пришедших на участки.