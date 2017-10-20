Юнкер заявил об отсутствии в ЕС единого мнения в ЕС по поводу переговоров по «Северному потоку – 2»

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что страны-члены Европейского союза не пришли к единому мнению по поводу дальнейших переговоров относительно строительства газопровода «Северный поток – 2», передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».
«Я ознакомил руководство 28 стран-членов с точкой зрения Еврокомиссии. Немало стран заявили о своей поддержке. Однако, многие страны также считают, что нет необходимости давать евроучреждению этот мандат. Как бы там ни было, мы решили, что Европейский совет продолжить работу над этим вопросом», – сказал Юнкер.
Проектом «Северный поток – 2», который возглавляет бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер, предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Ныне действующий газопровод «Северный поток» имеет две нити, общая протяженность каждой из которых составит 1224 км с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. «Газпром» начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.