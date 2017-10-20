Меркель: «Евросоюз сокращает финансирование Турции»

Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила о том, что Европейский Союз планирует резко сократить финансовую помощь Анкаре, которая ранее регулярно направлялась на подготовку Турции к членству в Евросоюзе.
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, канцлер отметила, что это жесткое решение будет ответом на то, что в Турции нарушаются права человека и верховенство права. Меркель подчеркнула, что хочет продолжать переговоры с Анкарой и отметила отсутствие единого мнения среди лидеров ЕС о прекращении переговоров с Турцией о членстве в Евросоюзе.
Кроме того, Меркель похвалила Турцию за то, что она помогла остановить поток мигрантов в Европу в рамках сделки с ЕС. Напомним, что многие европейские политики считают, что Турция потеряла все шансы на вступление в Евросоюз. Реджеп Эрдоган, турецкий глава, недавно заявил о том, что Турция в ЕС больше не нуждается, и, если ее не хотят там видеть, она пойдет собственным путем.