Европарламент спрогнозировал большие неприятности для Каталонии

Антонио Таяни, президент Европарламента, заявил о том, что ни одна европейская страна не сможет признать независимость Каталонии, и у этого региона могут начаться большие неприятности, передает replyua.net со ссылкой на радио Cadena Cope.
«Каталония является испанской проблемой, а не европейской проблемой. Европа выступает за диалог, но это - проблема Испании. Для каталонского правительства было бы хорошо не провозглашать независимость, потому что никто не заинтересован в независимости Каталонии, никто в Европе не признает независимость Каталонии», - заявил президент Европарламента. Таяни при этом отметил, что выход из создавшейся ситуации найти можно, но только опираясь на Конституцию Испании и законодательство Испании.
Напомним, что уже завтра, 21 октября, испанское правительство инициирует важное заседание, во время которого планируется начать процедуру приостановления автономии Каталонии. Напомним, что в Каталонии прошел референдум о независимости. Около 90 процентов избирателей, пришедших на участки, поддержали независимость Каталонии.