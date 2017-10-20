Ващиковский назвал неестественными языковые претензии Венгрии к Украине

Председатель польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский ответил отказом своему венгерскому коллеге Петеру Сийяито в подписании совместного письма властям Украины касаемо закона «Об образовании». Как передает replyua.net,об этом главный дипломат Польши сообщил в ходе беседы с журналистами венгерского издания Heti Valasz, сообщает Rzeczpospolita.
Особое внимание Витольд Ващиковский обратил на украинский закон об образовании, из-за которого в Венгрии заявили об инициативе пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
«Я не намерен это обсуждать, так как это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Вместе с тем, я не буду политизировать эту проблему, принимая во внимание сложности Украины из-за российской агрессии. По моему мнению, что эту ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом», — заявил он. Также глава МИД Польши добавил, что венгерский министр Петер Сийярто говорил об этом, предлагая написать совместное письмо украинским властям. Как уже сообщалось, накануне между Киевом и Будапештом было достигнуто соглашение о совместных действиях относительно совместного имплементации закона «Об образовании».