Еще одна страна скоро может стать членом НАТО

Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии, заявил о том, что уже в ближайшем будущем эта страна может стать членом Североатлантического альянса, сообщает replyua.net со ссылкой на Коммерсант.
«Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», - заявил Сойни. По словам главы МИД, Финляндия не спешить становиться членом НАТО, поскольку не чувствует угрозы со стороны России, которая граничит с Финляндией.
«Наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми, и прежде всего с нашими соседями, поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», - подчеркнул министр иностранных дел. Напомним, что в прошлом месяце в Финляндии открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. Его создали страны, входящие в НАТО и Евросоюз.