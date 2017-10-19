Земан должен извиниться за свое предложение по Крыму, - депутаты Европарламента

Милош Земан, президент Чехии, должен публично принести извинения за свое предложение о продаже Крыма. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, об этом депутаты Европарламента написали в письме, адресованном лично чешскому президенту.
Среди депутатов, подписавших этот призыв, - Людк Нидермайер, Иржи Поспишил и Яромир Штетина. «Эта агрессия, которая привела к противозаконному состоянию Крыма, продолжается, поэтому, является риском безопасности для нашей страны и всей Европы. Крым является составной Украины, и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия среди прочего обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность», - говорится в послании евродепутатов.
Они призывают Земана извиниться, а также заявляют о том, что президент Чехии не может объяснять такое предложение лишь тем, что это его личный взгляд на ситуацию. «Если Вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чехию на международных собраниях, должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников», - отметили евродепутаты.