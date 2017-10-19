Додон призвал к роспуску парламента и смене формы правления в Молдове

Молдавский Конституционный суд вынес решение, согласно которому место симпатизирующего России президента Игоря Додона может занять временно исполняющий обязанности главы государства. Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена молдавским интернет-изданием Newsmaker. Отмечается, что причиной принятия данного решения стало то, что сам Додон нарушил Конституцию – он в очередной раз не захотел утверждать кандидатуру главы министерства обороны, которая была предложена премьер-министром.
В соответствии с приняты решением Конституционного суда, исполняющим обязанности президента Молдовы могут быть спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип.
Сам Иван Додон, в своем обращении к гражданам, сообщил, в стране нужно провести досрочные парламентские выборы и как можно быстрее перейти к президентской форме правления. «Для Молдовы не может быть другого решения, за исключением проведения досрочных парламентских выборов быстрейшего перехода к президентской форме правления. Мы начинаем действовать на уровне всего государства для того, чтобы поддержать президентскую форму правления», — говорится в официальном заявлении Додона.