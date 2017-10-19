Ответ Мадриду: Каталония выдвинула собственный ультиматум

Карлес Пучдемон, лидер Каталонии, заявил о том, что регион готов объявить об окончательной независимости, однако лишь тогда, когда официальный Мадрид отклонит предложение каталонских властей о диалоге, и в том случае, если испанские власти надумают применить 155 статью Конституции, сообщает replyua.net со ссылкой на La Vanguardia. Напомним, что ранее официальный Мадрид дал Пучдемону время до четверга, 18 октября, чтобы тот определился со статусом Каталонии, и заявление каталонского лидера прозвучало в ответ на ультиматум испанских властей.
Письмо значительно короче того, что Пучдемон написал Мариано Рахою в понедельник. В нем глава каталонского правительства вновь настаивает на диалоге и переговорах и сожалеет о репрессиях со стороны Мадрида, когда были арестованы два влиятельных каталонских общественных лидера.
Напомним, что референдум о независимости проходил в Каталонии больше двух недель назад. Независимость региона поддержали более 90 процентов избирателей. ЕС не признал этот референдум законным.