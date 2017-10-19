Евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной

Ряд депутатов Европейского парламента от Чехии обратились в письме с призывом к президенту своей страны Милошу Земану «извиниться перед Украиной за свои высказывания». Как передает replyua.net, об этом сообщает «Радио Свободы» со ссылкой на имеющийся текст письма. В частности, авторы обращения подчеркнули, что своими заявлениями Милош Земан способствует подрыву норм международного права, так как неоспоримым является факт того, что именно Россия совершила агрессивное нападение на Украину.
«Речь идет об агрессии, приведшей к незаконному состоянию в Крыму. И эта агрессия и далее продолжается, в связи с чем это создает риск для нашей страны и всей Европы», — отмечается в тексте документа. Также чешские европейские парламентарии отмечают, что точка зрения Милоша Земана не соответствует нормам международного права и позиции чешского правительства.
«Крым – это часть Украины и его аннексия в 2014 году стала возможной благодаря грубому нарушению Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия, кроме всего прочего, обязалась с уважением относиться к независимости Украины и ее территориальной целостности», — отмечается в письме.