Туск рассказал о сложностях переговоров по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск во время состоявшейся вчера пресс-конференции заявил, что для достижения определенного прогресса по Brexit, официальному Лондону следует выступить с конкретными предложениями, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. В том числе, Туск убежден, что конкретные предложения со стороны британских властей помогли бы завершить первую часть переговорного процесса, в ходе которой главным вопросом было бы урегулирование финансов, права граждан стран Европейского Союза, а также граница Северной Ирландии.
Руководитель Европейского Совета также подчеркнул, что не ждет определенного прорыва во время переговоров, намеченных на 19–20 октября. Высокопоставленный чиновник отметил, что для того, чтобы завершить первую фазу, придется провести активную работу в октябре–декабре, и уже после этого можно будет начать переговоры о будущих взаимоотношениях с Великобританией.
19 октября свою точку зрения по Brexit лидерам стран Европы представит глава британского правительства Тереза Мэй. На следующий день, после того как Мэй уедет из Брюсселя, все остальные 27 глав стран – членов ЕС обсудят прогресс в переговорах.