В канализации Лондона специалисты обнаружили страшную находку

В одном из самых старых коллекторов Лондона специалисты обнаружили огромный сгусток зловонного жира – этот сгусток состоял из использованных памперсов, слипшихся салфеток и другого вонючего мусора, который пытаются сейчас ликвидировать во всех коллекторах Лондона.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Лента.ру, коллектор был построен еще при королеве Виктории, и, если бы специалисты не заглянули вовремя внутри, сгусток разросся бы еще больше и забил канализационные стоки. Страшную находку обнаружили инженеры в канализационном секторе, расположенном в Ист-Энде, на улице Уайтчепел-роуд. Глыба занимала почти 80 процентов коллектора высотой 120 сантиметров и шириной 90 сантиметров. Под землей 140-тонный сгусток растянулся на 250 метров. Если бы инженеры вовремя не наткнулись на сгусток, в ближайшее время сточные воды полностью бы затопили всю улицу.
Такие сгустки жира – не редкость в лондонских коллекторах, и с ними борются уже четыре года. Чаще всего они появляются в районах, где находится множество кафе быстрого питания, в которых не используют специальные средства для расщепления жиров.