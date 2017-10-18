Германию шокировало положение с ВИЧ в России

В восточноевропейских странах, и в первую очередь, в России, ситуация с распространением ВИЧ катастрофическая, в связи с чем проблема приобретает масштаб эпидемии. Как передает replyua.net, соответствующе данные были представлены во время пресс-конференции в Берлине. По словам Сильвии Урбан, являющейся членом правления организации Deutsche AIDS Hilfe , каждый год рост количества ВИЧ-инфицированных в России превысил показатель ста тысяч человек. «В Германии этот показатель составляет примерно 3,2 тысяч, то есть в 30 раз меньше», — сообщила она на конференции.
Эксперт обратила внимание на то, что при этом в Германии проживает всего в полтора раза меньше людей, чем в Российской Федерации.
По словам Урбан, во всех странах мира отмечается положительное влияние от улучшенных мер профилактики, программ тестирования. Более того, инфицированные имеют доступ к терапии, которая, в свою очередь, существенно снижает риск передачи вируса. Также эксперт сообщила, что в Восточной Европе, и в первую очередь, в России, «группы риска» становятся объектами дискриминации и преследования.