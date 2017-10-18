В Каталонии снова начались акции протеста

В каталонских городах снова начались акции протеста – жители региона, проголосовавшего за независимость, требуют освободить двух лидеров движения за независимость Каталонии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на El Pais, в Барселоне в акции протеста принимали участие около двухсот тысяч человек. Участники акций протеста требуют освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций – Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Местные источники также сообщили о том, что в акции протеста принимали участие высокопоставленные лица – лидеры различных профсоюзов, представители барселонской мэрии и каталонского правительства. Похожие акции были организованы и в других крупных каталонских городах.
В одном только Жироне на улицы вышли порядка 15 тысяч граждан. Напомним, что в этот понедельник, 16 октября, независимость Каталонии была аннулирована Конституционным судом Испании. Референдум в регионе состоялся более двух недель назад. Около 90 процентов избирателей проголосовали за независимость Каталонии.