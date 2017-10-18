В Молдове могут объявить импичмент президенту Додону

Молдавским Конституционным судом было вынесено решение, позволяющее парламенту республики приступить к процедуре объявления импичмента главе этого государства Игорю Додону, хорошо известному своей пророссийской позицией, передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ». В частности, суд принял решение, что право выдвигать претендентов на должность министра обороны Молдовы, а также его отзыва с должности отныне есть исключительно у премьер-министра. Тем временем, президенту остается утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.
В соответствии с этим, если президент повторно откажется назначить на должность главу Министерства обороны предложенную правительством кандидатуру, это станет нарушением конституционных обязанностей главы государства. В данном случае парламент имеет право на инициирование процедуры импичмента. В решении Конституционного суда также отмечается, что если президент будет отстранен от должности, обязанности главы государства временно будет исполнять председатель парламента или премьер-министр.
Ранее Игорь Додон заявил, что не станет назначить руководителем Министерства обороны Еуджена Стурзу, которого повторно выдвинула на этот пост правящая коалиция во главе с Демократической партией.