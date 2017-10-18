На вулиці Іспанії вийшли сотні тисяч протестувальників після арештів опозиціонерів

Декілька сотень тисяч людей вийшли на протести у різних містах Іспанії після новини про арешт двох впливових лідерів руху за незалежність Каталонії. Про це інформує replyua.net з посиланням на El Pais. Зокрема, за інформацію іспанських правоохоронців, лише у Барселоні участь у мітингах взяли біля двохсот тисяч осіб. Суть їхніх вимог полягала у звільненні заарештованих в понеділок очільників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації «Спільна культура» Жорді Санчеса і Жорді Куішара.
«В’язні Каталонії, ми прагнемо, аби ви були вдома», - вигукували учасники протесту. Вони запалили свічки в знак протесту проти ув'язнення лідерів. В руках людей були плакати з написами «Свободу Жорді, політичним в'язням Іспанії», «Допоможіть Каталонії», «Врятуйте Європу» і «Республіка - зараз».
Демонстранти також опротестували присутність поліції, освиставши поліцейський вертоліт, що пролітає над ними, з криками «Геть окупаційні сили» Активними учасниками протесту стали члени уряду Каталонії та мерії Барселони, а також керівники профспілок.