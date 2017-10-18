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Курц сформирует новую пророссийскую коалицию в Австрии

Курц сформирует новую пророссийскую коалицию в Австрии
Себастьян Курц, победивший на выборах в Австрии, станет самым молодым канцлером не только в истории этой страны, но и всего мира, и эксперты считают, что Австрия и ранее была благосклонна к России, однако теперь Курц сформирует коалицию с пророссийской АПС и АНП. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, эта коалиция существовала в Австрии несколькими годами ранее, из-за чего Брюссель даже наложил на Австрию санкции.

На этот раз эксперты не ожидают от ЕС жесткой критики, ведь национализм и популизм, присущий АНП и АПС, для Европы уже стал трендом. Последствия этих выборов ощутят и в Украине – киевским властям придется продумывать свою политику по отношению к Австрии до мелочей, поскольку австрийские власти симпатизируют России и хотят отмены санкций. Многое в отношениях с Евросоюзом и Украиной будет зависеть от того, с кем Себастьян Курц и его партия сформируют коалицию.

Социал-демократы во главе с нынешним канцлером Кристианом Керном в качестве партнеров больше не рассматриваются. Однако политологи отмечают, что, несмотря на то, что новый возможный партнер по коалиции АПС активно сотрудничает с «Единой Россией», больших перемен в политике Австрии ждать не стоит.
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