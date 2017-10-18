В Польше рассказали о деталях визита Дуды в Украину

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в своей статье для Rzeczpospolita анонсировал визит президента этой страны Анджея Дуды в Харьков в декабре текущего года, передает replyua.net. По словам дипломата, визит главы польского государства станет увенчанием политического сезона отношений между официальными Киевом и Варшавой. «Польша намерена подтвердить свою позицию в деле нарушения Москвой главных норм международного права, а также польской стороны в восстановлении регионов Украины, которые были уничтожены в связи с военной агрессией», - отметил польский министр.
Ващиковский также добавил, Варшава считает, что «международному сообществу необходимо противодействовать вооруженному нарушению международного строя, даже несмотря на огромные потери от этого для Польши, в том числе, для польских предпринимателей».
Глава польского Министерства иностранных дел подчеркнул, что российская агрессия против Украины смогла убедить поляков не только в необходимости укреплять собственную обороноспособность в качестве члена НАТО, но и в том, что «нужно постоянно защищать право Украины на свободный выбор пути развития и на международные союзы».