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Цимбалюк: є тільки один спосіб, яким РФ і Угорщина зможуть запобігти набуттю чинності українського закону про освіту

Цимбалюк: є тільки один спосіб, яким РФ і Угорщина зможуть запобігти набуттю чинності українського закону про освіту
Журналіст Роман Цимбалюк на власній сторінці в соціальній мережі аналізує свіжі заяви російських та угорських політиків щодо України, - про це повідомляє інформаційний інтернет-портал replyua.net.

Зокрема, сьогодні, сімнадцятого жовтня 2017 року, відбулась зустріч спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко та її угорського колеги Ласло Кевера. На цій зустрічі Матвієнко у черговий раз розкритикувала український закон про освіту. За її словами, «треба діяти, щоб примусити Україну вилучити всі дискримінаційні норми із закону, які забороняють національним меншинам навчатись у школах власною мовою», адже російська сторона «не може допустити, щоб цей нормативний акт вступив у дію».

Розмірковуючи з цього приводу, Цимбалюк зазначає: єдиний спосіб, за допомогою якого сусідні Російська Федерація та Угорщина можуть не допустити вступу в силу українського законодавства – це окупація. Власне, це і є вихід для Москви і Будапешта: окупувати територію України. Наприклад, в Криму та на частині Донбасу українське законодавство не діє. А це значить, що як зі східного, так із західного кордонів лунають майже нічим не прикриті погрози. Варто бути пильними, аби не втратити свою державу, - зауважує журналіст.
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