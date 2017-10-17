Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

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Політичний аналітик Тарас Чорновіл на персональній сторінці в соціальній мережі дає оцінку найсвіжішим політичним новинам від нашого південно-західного сусіда – Молдови, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, як нещодавно стало відомо, молдовський Конституційний суд виніс доленосне рішення – він дозволив замінити діючого президента Ігоря Додона на тимчасового виконувача обов’язків, яким стане спікер парламенту. Чорновіл зауважує, що назвати Додона «пропутінським» буде надто м’яким епітетом для цього політичного діяча – він просто класичний путінський політик.За словами аналітика, президент у Молдові має скоріше декоративний характер, але навіть з такими обмеженими повноваженнями Додон умудрився порушити Конституцію, намагаючись прислужитись Кремлю. Відтак, його проєвропейськи налаштовані опоненти з уряду і парламенту не могли не зреагувати. На перший погляд те, що відбувається у Кишиневі, схоже на прелюдію чергового раунду торжества здорового глузду над мракобіссям руського миру. Лише «прелюдію», адже Молдова доволі нестабільна всередині. Крім того, не варто забувати, що поряд окуповане російськими військами Придністров’я, - зауважує політолог.